На шоу «Судьба человека» расплакалась 72-летняя Наталья Селезнева
Наталья Селезнева посетила телешоу «Судьба человека». Актриса 72 лет расплакалась и поинтересовалась у ведущего Бориса Корчевникова, всех ли гостей передачи он доводит до подобного состояния.
Впервые Селезнева не сдержала эмоций во время рассказа о судьбе Александра Демьяненко, бывшего её партнером на съемках картин «Операция “Ы”» и «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка вспомнила, что замкнутый актер однажды пожаловался ей на проблемы со здоровьем и отсутствие денег. В то время Селезнева воспользовалась связями для проведения актеру бесплатной операции на глазах, а также обеспечения некоторого заработка. Помимо этого, Наталья Селезнева созналась, что расплачивается за то, что увела супруга из семьи.
«У меня был период сильного угрызения совести. Поскольку увести мужчину из семьи – большой грех, эгоизм, коварство. Это долго мучило меня. Думаю, что тяжелые моменты, бывшие в моей жизни – расплата именно за это», - отметила актриса.
Впервые Селезнева не сдержала эмоций во время рассказа о судьбе Александра Демьяненко, бывшего её партнером на съемках картин «Операция “Ы”» и «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка вспомнила, что замкнутый актер однажды пожаловался ей на проблемы со здоровьем и отсутствие денег. В то время Селезнева воспользовалась связями для проведения актеру бесплатной операции на глазах, а также обеспечения некоторого заработка. Помимо этого, Наталья Селезнева созналась, что расплачивается за то, что увела супруга из семьи.
«У меня был период сильного угрызения совести. Поскольку увести мужчину из семьи – большой грех, эгоизм, коварство. Это долго мучило меня. Думаю, что тяжелые моменты, бывшие в моей жизни – расплата именно за это», - отметила актриса.
Автор: Валерий Антонов