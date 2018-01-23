Дана Борисова обвинила Алёну Кравец в занятии сутенерством
Дана Борисова высказала обвинение в сутенерстве в адрес Алёны Кравец. Во время одного из интервью знаменитость заявила, что последняя предлагает её в качестве представительницы «древнейшей профессии» собственным знакомым.
Сама Кравец заявила, что не просто возмущена, а шокирована этими словами Борисовой и считает это последствиями потери трезвости рассудка после употребления наркотиков.
«Назвать меня сутенершей это невообразимо, просто низкая ложь. Никогда не занималась ничем подобным!» - отмечает актриса, подчеркивая, что даже отказывается принимать подарки от мужчин за пределом близкого круга.
Кравец добавила, что Дана Борисова сама успешно справляется со своей продажей, но подчеркнула отсутствие желания обсуждать чужую личную жизнь. Актриса намерена подать в суд на телеведущую.
Сама Кравец заявила, что не просто возмущена, а шокирована этими словами Борисовой и считает это последствиями потери трезвости рассудка после употребления наркотиков.
«Назвать меня сутенершей это невообразимо, просто низкая ложь. Никогда не занималась ничем подобным!» - отмечает актриса, подчеркивая, что даже отказывается принимать подарки от мужчин за пределом близкого круга.
Кравец добавила, что Дана Борисова сама успешно справляется со своей продажей, но подчеркнула отсутствие желания обсуждать чужую личную жизнь. Актриса намерена подать в суд на телеведущую.
Автор: Валерий Антонов