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Тина Канделаки попросила не читать морали курсантам из Ульяновска
Известная телеведущая Тина Канделаки обратилась к общественности не читать морали ульяновским курсантам. По мнению звезды, необходимо «оставить небо молодым профессионалам».

Тина Канделаки попросила не читать морали курсантам из Ульяновска

Во всемирной сети, в аккаунте Instagram, популярная журналистка изложила свою точку зрения. Речь идет об анализе публикации видеосюжета с танцем нескольких ульяновских курсантов. По мнению телезвезды, если будущих пилотов отчислят, придётся «самим садиться за штурвал». Пост сопровождается фотоснимком, сделанным в кабине вертолёта, в которой находится Тина Канделаки. Отмечено, что основная часть фолловеров известной телеведущей написала, что курсантам так вести себя не пристало, тем более размещать видеоролик во всемирной сети.

По мнению многочисленных подписчиков популярной телеведущей, скандальное видео нельзя было выкладывать в свободный доступ, на всеобщее обозрение. Некоторые из пользователей отметили, что произошедшее нужно рассматривать как шутку.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:31
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