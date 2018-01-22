Появились новые изображения седана проекта «Кортеж»
В Сети появились новые изображения представительского автомобиля проекта «Кортеж». При создании кузова седана дизайнеры использовали решения, реализованные ранее в британских лимузинах, считают эксперты.
Специалисты отметили хромированную решетку радиатора с вертикальными перекладинами и крупные прямоугольные фары, вызывающие ассоциации с Rolls-Royce. Отмечено, что седан будет иметь большое количество хромированной отделки, включая воздухозаборники в переднем бампере. Хром имеется на дверных ручках, на молдинге в нижнем сегменте кузова и в окантовке окон. Боковые части кузова по дизайну достаточно простые, уточняют эксперты. Указывается на выштамповки над дверными ручками, а также в дверях.
Решение задней части кузова седана проекта «Кортеж», по мнению специалистов, отсылает к английскому автопрому. Форма задних блок-фонарей и объёмная крышка багажника, как было подчёркнуто, напоминает новый Bentley Flying Spur.
Специалисты отметили хромированную решетку радиатора с вертикальными перекладинами и крупные прямоугольные фары, вызывающие ассоциации с Rolls-Royce. Отмечено, что седан будет иметь большое количество хромированной отделки, включая воздухозаборники в переднем бампере. Хром имеется на дверных ручках, на молдинге в нижнем сегменте кузова и в окантовке окон. Боковые части кузова по дизайну достаточно простые, уточняют эксперты. Указывается на выштамповки над дверными ручками, а также в дверях.
Решение задней части кузова седана проекта «Кортеж», по мнению специалистов, отсылает к английскому автопрому. Форма задних блок-фонарей и объёмная крышка багажника, как было подчёркнуто, напоминает новый Bentley Flying Spur.
Автор: Семен Зайцев