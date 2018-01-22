Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала проникновенный пост о муже
Вдова Хворостовского представила разместила новую публикацию об умершем супруге. Флоранс Илли разместила снимок певца, отметив, что сильно скучает по мужу.
На странице в Instagram она разместил архивное фото Дмитрия Хворостовского. Исполнитель показан улыбающимся и выглядит весьма счастливым. Флоранс Илли написала комментарий на английском.
Поклонники выразили слова поддержки в адрес вдовы исполнителя. Под ее постами в соцсетях можно увидеть множество комментариев от подписчиков на различных языках мира. В числе поклонников Дмитрия Хворостовского много иностранцев. В частности, его талант очень уважают в Европе.
На странице в Instagram она разместил архивное фото Дмитрия Хворостовского. Исполнитель показан улыбающимся и выглядит весьма счастливым. Флоранс Илли написала комментарий на английском.
Поклонники выразили слова поддержки в адрес вдовы исполнителя. Под ее постами в соцсетях можно увидеть множество комментариев от подписчиков на различных языках мира. В числе поклонников Дмитрия Хворостовского много иностранцев. В частности, его талант очень уважают в Европе.
Автор: Валерий Антонов