Дмитрий Шепелев до сих пор продолжает «общаться» с Жанной Фриске
Дмитрий Шепелев сознался, что по прошествии 2-х лет со дня смерти Жанны Фриске не прекратил «общаться» с ней. Телеведущий сообщил об этом в эфире передачи «На самом деле».
Смерть певицы наступила летом 2015-го после долгой борьбы с онкозаболеванием. Её гражданский супруг Шепелев занимается воспитанием их ребенка. Смерть Фриске оказалась трагедией для многих из её родственников и знакомых.
«Вы продолжаете говорить с супругой, и я Вас понимаю, поскольку делаю то же самое. Не хочу говорить в прошедшем времени. Спасибо, что поделились этим, понимаю Вас», — сообщил Шепелев Гаркалину после рассказа последнего о собственной супруге.
Смерть певицы наступила летом 2015-го после долгой борьбы с онкозаболеванием. Её гражданский супруг Шепелев занимается воспитанием их ребенка. Смерть Фриске оказалась трагедией для многих из её родственников и знакомых.
«Вы продолжаете говорить с супругой, и я Вас понимаю, поскольку делаю то же самое. Не хочу говорить в прошедшем времени. Спасибо, что поделились этим, понимаю Вас», — сообщил Шепелев Гаркалину после рассказа последнего о собственной супруге.
Автор: Валерий Антонов