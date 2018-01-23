В США рекламу Банка России приняли за НЛО
В США уфологи перепутали рекламу Банка России с появлением НЛО. В своих рассуждениях приверженцы теорий о появлении на Земле представителей внеземных цивилизаций пришли к теории о присутствии в РФ инопланетян. Свои домыслы они основывали на записи с видеорегистратора авто неподалеку от Санкт-Петербурга.
Сами уфологи отметили, что съемка якобы велась в глухих лесах Сибири, а само видео содержит оттенок «мистицизма». Рекламу Банка России назвали настоящим летательный аппаратом, который прибыл из космоса, и приземлился на сибирских просторах.
При этом пользователи отметили, что НЛО в действительности никак не связано с космическим пространством, а надпись «Банк России» расставила все по своим местам. При этом обнаружились и такие комментаторы, которые выразили уверенность, что объект прибыл на Землю с иной планеты.
Сами уфологи отметили, что съемка якобы велась в глухих лесах Сибири, а само видео содержит оттенок «мистицизма». Рекламу Банка России назвали настоящим летательный аппаратом, который прибыл из космоса, и приземлился на сибирских просторах.
При этом пользователи отметили, что НЛО в действительности никак не связано с космическим пространством, а надпись «Банк России» расставила все по своим местам. При этом обнаружились и такие комментаторы, которые выразили уверенность, что объект прибыл на Землю с иной планеты.
Автор: Валерий Антонов