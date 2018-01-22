Рэпер Мот и Мария Мельникова родился мальчик
У Рэпера Мота и Марии Мельниковой родился первенец. Согласно полученной информации, у пары первым ребенком стал мальчик.
Счастливые родители уже опубликовали фото и начали принимать первые поздравления. Известно, что мальчик родился на свет, сегодня 22 января. Судя по фото молодая мама чувствует себя хорошо, а также она написала слова благодарности своему 27-летнему мужу за поддержку. Он в свою очередь тоже в социальной сети выразил слова любви и благодарности своей супруге за сына, написав, что теперь они полноценная семья.
Как назвали малыша счастливые родители на данный момент не сообщается.
Счастливые родители уже опубликовали фото и начали принимать первые поздравления. Известно, что мальчик родился на свет, сегодня 22 января. Судя по фото молодая мама чувствует себя хорошо, а также она написала слова благодарности своему 27-летнему мужу за поддержку. Он в свою очередь тоже в социальной сети выразил слова любви и благодарности своей супруге за сына, написав, что теперь они полноценная семья.
Как назвали малыша счастливые родители на данный момент не сообщается.
Автор: Маргарита Лисарова