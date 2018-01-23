В Сети появились первые фото Audi A6 Avant
Во всемирной сети опубликовали первые фотографии автомобили Audi A6 Avant. Презентация модели пройдет 9 марта нынешнего года, новинку планируют представить на ежегодном международном автосалоне в Женеве.
Эксперты выделили стильный дизайн автомобиля, присущий новой линейке моделей западногерманского производителя. Машина в настоящее время проходит дорожные испытания. Отмечено, что передняя часть кузова, вплоть до средней стойки, практически полностью совпадает с прототипом седана Audi A6, относящегося к 2019 модельному году. Универсал получил зауженные светодиодные фары головного света и массивную решетку радиатора. Дверь багажного отделения выполнена с большим углом наклона. Машина стала легче благодаря использованию новых материалов.
Линейка двигателей будет состоять из 4-цилиндровых турбированных агрегатов. После начала серийного производства Audi A6 Avant предполагается выпуск рестайлинговой версии Audi S6, она получит более мощный мотор.
Эксперты выделили стильный дизайн автомобиля, присущий новой линейке моделей западногерманского производителя. Машина в настоящее время проходит дорожные испытания. Отмечено, что передняя часть кузова, вплоть до средней стойки, практически полностью совпадает с прототипом седана Audi A6, относящегося к 2019 модельному году. Универсал получил зауженные светодиодные фары головного света и массивную решетку радиатора. Дверь багажного отделения выполнена с большим углом наклона. Машина стала легче благодаря использованию новых материалов.
Линейка двигателей будет состоять из 4-цилиндровых турбированных агрегатов. После начала серийного производства Audi A6 Avant предполагается выпуск рестайлинговой версии Audi S6, она получит более мощный мотор.
Автор: Семен Зайцев