В Иркутске в ходе ремонта на ТЭЦ погибли два человека
На ТЭЦ в Иркутске во время ремонта погибли два человека. Информацию о трагедии сообщили представители СК России по региону.
В понедельник, 22 января, в Минздраве сообщили о госпитализации троих рабочих после прорыва трубы на Ново-Иркутской ТЭЦ. Два человека находились в реанимационном отделении. Следственные органы после инцидента инициировали уголовное дело.
Предполагается, что рабочие нарушили правила безопасности при проведении работ на ТЭЦ. Напомним, прорыв трубы с горячей водой случился в ходе ремонта. На данный момент повреждения после аварии устраняются.
В понедельник, 22 января, в Минздраве сообщили о госпитализации троих рабочих после прорыва трубы на Ново-Иркутской ТЭЦ. Два человека находились в реанимационном отделении. Следственные органы после инцидента инициировали уголовное дело.
Предполагается, что рабочие нарушили правила безопасности при проведении работ на ТЭЦ. Напомним, прорыв трубы с горячей водой случился в ходе ремонта. На данный момент повреждения после аварии устраняются.
Автор: Вера Антонова