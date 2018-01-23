В Ярославле пропала 13-летняя девочка
В Ярославле пропала 13-летняя девочка, которая вчера, 22 января, ушла из дома в Ленинском районе и не вернулась. Ее поиском заняты сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.
Сообщается, что на вид подростку 13-14 лет, девочка имеет среднее телосложение, невысокий рост (152 сантиметра), русые волосы, голубые глаза. В день пропажи школьница была одета в черный пуховик, полусапожки такого же цвета, темно-синие брюки, шапку с тремя полосами (оранжевой, желтой и голубой).
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто видел где-либо девочку, сообщить информацию в отделение или пол телефону 02.
Сообщается, что на вид подростку 13-14 лет, девочка имеет среднее телосложение, невысокий рост (152 сантиметра), русые волосы, голубые глаза. В день пропажи школьница была одета в черный пуховик, полусапожки такого же цвета, темно-синие брюки, шапку с тремя полосами (оранжевой, желтой и голубой).
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто видел где-либо девочку, сообщить информацию в отделение или пол телефону 02.
Автор: Валерия Орлова