В Канаде поезд сбил спиртовоз, население в районе происшествия эвакуируют из-за пожара
В Канаде товарный поезд сбил на переезде автоцистерну, перевозившей этиловый спирт, происшествие отмечено в городе Порт-Кокитлам (провинция Британская Колумбия). Вследствие возникшего пожара проходит эвакуация жителей из окрестных домов в радиусе 1 км.
Телеканал СВС сообщил, что столкновение произошло на территории депо транспортного железнодорожного предприятия CN. Согласно предварительным данным, в данной аварии пострадавших нет. В результате ДТП возник пожар, загорелись нескольких вагонов подвижного состава и спиртовоз. Дополнительно подчеркивается, что в вагонах нет токсичных грузов.
Предпринимаются меры с целью ликвидации последствий аварии. Отмечено, что Порт-Кокитлам расположен в 30 км на восток от Ванкувера, являющегося крупнейшим городом в регионе.
Телеканал СВС сообщил, что столкновение произошло на территории депо транспортного железнодорожного предприятия CN. Согласно предварительным данным, в данной аварии пострадавших нет. В результате ДТП возник пожар, загорелись нескольких вагонов подвижного состава и спиртовоз. Дополнительно подчеркивается, что в вагонах нет токсичных грузов.
Предпринимаются меры с целью ликвидации последствий аварии. Отмечено, что Порт-Кокитлам расположен в 30 км на восток от Ванкувера, являющегося крупнейшим городом в регионе.
Автор: Семен Зайцев