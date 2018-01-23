"Хабаровские живодерки" отправились в колонию
«Хабаровских живодерок» после СИЗО отправили в колонию. Информацией об этом поделился Дмитрий Банданин, пресс-секретарь УФСИН.
По его информации, две девушки, осужденные за жестоко обращение и убийства животных, покинули территорию края. Их отвезли в колонию, но в какую именно не сообщили. Третий осужденный по данному резонансному делу пока что находится в СИЗО.
В августе месяце после расследования дела над хабаровчанками Индустриальным судом был вынесен приговор, согласно которому жертвами живодерок признаны 15 животных и птиц. Ранее раскрылись детали других преступлений, за которые участникам также назначили наказание.
Тем временем в Уфе объявился еще один живодер. СМИ пишут, что парень-транссексуал замучил кота ради популярности, засняв все на камеру.
По его информации, две девушки, осужденные за жестоко обращение и убийства животных, покинули территорию края. Их отвезли в колонию, но в какую именно не сообщили. Третий осужденный по данному резонансному делу пока что находится в СИЗО.
В августе месяце после расследования дела над хабаровчанками Индустриальным судом был вынесен приговор, согласно которому жертвами живодерок признаны 15 животных и птиц. Ранее раскрылись детали других преступлений, за которые участникам также назначили наказание.
Тем временем в Уфе объявился еще один живодер. СМИ пишут, что парень-транссексуал замучил кота ради популярности, засняв все на камеру.
Автор: Вера Антонова