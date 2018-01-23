Минни Маус получила звезду на Аллее славы через 40 лет после Микки
Минни Маус, вымышленная героиня серии мультфильмов студии Disney, удостоена собственной звезды на знаменитой Алле славы, расположенной в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния). Об этом сообщили зарубежные СМИ.
По имеющимся данным, официально звезду Минни Маус откроют на церемонии, которая состоится в следующий понедельник. В мероприятия примут участие певица Кэти Перри и гендиректор Disney Роберт Айгер. Отмечается, что это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар Аллеи славы. К слову, Микки Маус получил ее еще в 1978 году и стал первым из персонажей анимационных кинокартин.
Мини-Маус придумал знаменитый мультипликатор Уолт Дисней. Он постарался наделить мышку человеческими чертами. Впервые в качестве подруги Микки Мауса персонаж появился в 1928 году в короткометражке «Безумный самолет».
По имеющимся данным, официально звезду Минни Маус откроют на церемонии, которая состоится в следующий понедельник. В мероприятия примут участие певица Кэти Перри и гендиректор Disney Роберт Айгер. Отмечается, что это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар Аллеи славы. К слову, Микки Маус получил ее еще в 1978 году и стал первым из персонажей анимационных кинокартин.
Мини-Маус придумал знаменитый мультипликатор Уолт Дисней. Он постарался наделить мышку человеческими чертами. Впервые в качестве подруги Микки Мауса персонаж появился в 1928 году в короткометражке «Безумный самолет».
Автор: Валерия Орлова