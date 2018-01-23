В Москве за рулем скончался водитель автобуса
В Москве за рулем скончался водитель автобуса. Трагедия случилась 22 января утром, пишет Рен-ТВ.
Как стало известно, инцидент зафиксирован на Алтуфьевском шоссе утром в понедельник. Там мужчина-водитель умер, когда находился на маршруте. Есть предположения, что он страдал серьезным заболеванием. Информация об этом сейчас уточняется. Другие детали неизвестны.
Как стало известно, инцидент зафиксирован на Алтуфьевском шоссе утром в понедельник. Там мужчина-водитель умер, когда находился на маршруте. Есть предположения, что он страдал серьезным заболеванием. Информация об этом сейчас уточняется. Другие детали неизвестны.
Автор: Вера Антонова