Под Самарой произошло ДТП с седельным тягачом и «Нивой», имеется погибший
В Ставропольском районе, в Самарской области, столкнулись грузовой седельный тягач с полуприцепом и автомобиль «Нива». В результате аварии погиб водитель внедорожника.
Сообщается, что ДТП имело место 22 января, на 951-м километре федеральной трассы M5. Управлявший «Нивой» мужчина скончался на месте от полученных травм. Спасатели из регионального гарнизона МЧС, прибывшие на место ДТП, извлекли тело из поврежденного автомобиля.
Пресс-представитель ПСС Самарской области проинформировал, что для проведения операции специалисты использовали гидравлические кусачки, они демонтировали переднюю левую дверь внедорожника.
Сообщается, что ДТП имело место 22 января, на 951-м километре федеральной трассы M5. Управлявший «Нивой» мужчина скончался на месте от полученных травм. Спасатели из регионального гарнизона МЧС, прибывшие на место ДТП, извлекли тело из поврежденного автомобиля.
Пресс-представитель ПСС Самарской области проинформировал, что для проведения операции специалисты использовали гидравлические кусачки, они демонтировали переднюю левую дверь внедорожника.
Автор: Семен Зайцев