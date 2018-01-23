Внучка Елизаветы II после брака с Джеком Бруксбэнком может стать простолюдинкой
Внучка Елизаветы II оформит брак с экс-управляющим ночного клуба Mahiki, который теперь занимается виноторговлей. Как отмечается на странице королевской семьи Twitter, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк могут стать простолюдинами, если супруга представительницы королевской семьи не возведут в графское достоинство. Помолвка прошла в Никарагуа, а само бракосочетание состоится осенью 2018-го в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке.
Принцесса Евгения занимает 8-ю строчку в очередности на престол Великобритании. Джека Бруксбэнка принцесса встретила в 2010-м, когда он работал на должности официанта на швейцарском курорте. После этого избранник принцессы, который намеревался развивать карьеру в ресторанном бизнесе, дошел до места управляющего клуба в Лондоне. Это заведение часто посещали принцы Гарри и Уильям.
В то же время Бруксбэнк, несмотря на отсутствие титула, является потомком старинной семьи, состоящей в дальнем родстве с королевской семьей Великобритании.
Принцесса Евгения занимает 8-ю строчку в очередности на престол Великобритании. Джека Бруксбэнка принцесса встретила в 2010-м, когда он работал на должности официанта на швейцарском курорте. После этого избранник принцессы, который намеревался развивать карьеру в ресторанном бизнесе, дошел до места управляющего клуба в Лондоне. Это заведение часто посещали принцы Гарри и Уильям.
В то же время Бруксбэнк, несмотря на отсутствие титула, является потомком старинной семьи, состоящей в дальнем родстве с королевской семьей Великобритании.
Автор: Валерий Антонов