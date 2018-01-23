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Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android
Новая версия мессенджера Telegram стала доступна для обладателей Android-устройств. Об этом сообщили разработчики сервиса.

Telegram выпустил новую версию мессенджера для Android


Не так давно владельцам девайсов от компании Apple стал доступен новый мессенджер Telegram, который обзавелся видоизмененным интерфейсом и множеством других особенностей. Все это сделало приложение крайне привлекательным для юзеров. Самым главным новшеством стало то, что разработчики переписали Telegram с нуля, используя современный язык программирования Swift.

Спустя 2 недели приложение, получившее название Telegram X, стало доступно и для пользователей Android, но его можно было скачать как Challegram. На данный момент неизвестно, почему команда разработчиков приняла такое решение, однако вчера мессенджер был выпущен официально.

Отмечается, что изменено не только название, но и улучшилась работа программы. Так, Telegram X стал потреблять меньше оперативной памяти, генерировать не такую большую нагрузку на чипсет, поэтому работа приложения не будет сокращать заряд аккумулятора. Также новое ПО гораздо быстрее старого.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:07
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