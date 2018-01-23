В Bugatti начали создавать тормозные суппорты на 3D-принтере
В Bugatti приступили к созданию тормозных суппортов при помощи 3D-принтеров. Представители марки продемонстрировали титановую деталь, полученную соответствующим методом. Печать производилась при помощи оборудования компании Laser Zentrum Nord, которое может вести работу с титановым сплавом.
Подобный сплав используют в аэрокосмической отрасли, а сам он существенно легче, нежели алюминий. В частности, его масса составляет 2,9 кг, тогда как аналогичный по надежности алюминиевый элемент конструкции отличается весом в 4,9 кг.
На печать соответствующей детали требуется порядка 45 часов. При этом впоследствии она проходит обработку при помощи термических и механических методов, что требует еще порядка 11 часов на технологические операции. На сегодня остается неизвестным, какой отметки достигнет стоимость титанового 8-поршневого моноблока, сформированного при помощи подобной 3D-печати.
Подобный сплав используют в аэрокосмической отрасли, а сам он существенно легче, нежели алюминий. В частности, его масса составляет 2,9 кг, тогда как аналогичный по надежности алюминиевый элемент конструкции отличается весом в 4,9 кг.
На печать соответствующей детали требуется порядка 45 часов. При этом впоследствии она проходит обработку при помощи термических и механических методов, что требует еще порядка 11 часов на технологические операции. На сегодня остается неизвестным, какой отметки достигнет стоимость титанового 8-поршневого моноблока, сформированного при помощи подобной 3D-печати.
Автор: Валерий Антонов