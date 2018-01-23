В США открылся первый в мире магазин без касс и продавцов от Amazon
Компания Amazon открыла в Сиэттле, США, первый в мире магазин, в котором нет продавцов-консультантов, кассиров, касс. Супермаркет начал свою работу 22 января.
По задумке Amazon, при входе посетитель прикладывает к турникету свой телефон, так как всем магазином управляет ИИ. Специальная система будет следить за каждым, кто и что именно берет с полок. Когда человек покидает «умный» магазин, плата за выбранные товары автоматически списывается с его карты, привязанной к аккаунту Amazon.
Ранее «умный» магазин некоторое время уже работал, но только для сотрудников Amazon, чтобы в тестовом режиме все проверить. При этом западные эксперты достаточно скептично относились к данной идее. По их мнению, Amazon ставит под вопрос необходимость создания дополнительных рабочих мест.
Согласно данным Минтруда, с мая 2016 года в США 3,5 миллиона американцев работали кассирами, из них 900 тысяч в продуктовых супермаркетах.
По задумке Amazon, при входе посетитель прикладывает к турникету свой телефон, так как всем магазином управляет ИИ. Специальная система будет следить за каждым, кто и что именно берет с полок. Когда человек покидает «умный» магазин, плата за выбранные товары автоматически списывается с его карты, привязанной к аккаунту Amazon.
Ранее «умный» магазин некоторое время уже работал, но только для сотрудников Amazon, чтобы в тестовом режиме все проверить. При этом западные эксперты достаточно скептично относились к данной идее. По их мнению, Amazon ставит под вопрос необходимость создания дополнительных рабочих мест.
Согласно данным Минтруда, с мая 2016 года в США 3,5 миллиона американцев работали кассирами, из них 900 тысяч в продуктовых супермаркетах.
Автор: Вера Антонова