Выпуск нового спорткара Alfa Romeo 6C запланирован на 2020 год
Рестайлинговая спортивная модель Alfa Romeo 6C будет представлена к 2020 году. По словам представителей итальянского автобренда, презентация новинки может состояться и раньше. Стоит отметить, что данная спортивная серия производилась с 1925 по 1954 годы.
Известно, что руководство концерна уже подписало все необходимые документы, чтобы начать производство Alfa Romeo 6C. Что касается запуска модели в серию, то он состоится не раньше 2020 года. В своей недавней публикации в соцсети Facebook сотрудники тюнинг-мастерской Pogea Racing, которые уже на протяжении многих лет сотрудничают с Alfa Romeo, сообщили, что выход вышеназванной модели официально подтвержден.
На сегодняшний день информации о новинке очень мало. По сообщению инсайдеров, она станет представлять собой купе исключительно с задним приводом. В размерах оно будет больше модели 4C, а цена – дороже. Не исключается, что конкурентом Alfa Romeo 6C станет британский Jaguar F-Type. Сведения о силовой установке пока отсутствуют, но эксперты уверены, что под капотом производитель расположит 2,6-литровую битурбированную «шестерку», способную генерировать 505 лошадиных сил.
Известно, что руководство концерна уже подписало все необходимые документы, чтобы начать производство Alfa Romeo 6C. Что касается запуска модели в серию, то он состоится не раньше 2020 года. В своей недавней публикации в соцсети Facebook сотрудники тюнинг-мастерской Pogea Racing, которые уже на протяжении многих лет сотрудничают с Alfa Romeo, сообщили, что выход вышеназванной модели официально подтвержден.
На сегодняшний день информации о новинке очень мало. По сообщению инсайдеров, она станет представлять собой купе исключительно с задним приводом. В размерах оно будет больше модели 4C, а цена – дороже. Не исключается, что конкурентом Alfa Romeo 6C станет британский Jaguar F-Type. Сведения о силовой установке пока отсутствуют, но эксперты уверены, что под капотом производитель расположит 2,6-литровую битурбированную «шестерку», способную генерировать 505 лошадиных сил.
Автор: Валерия Орлова