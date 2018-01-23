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Выпуск нового спорткара Alfa Romeo 6C запланирован на 2020 год
Рестайлинговая спортивная модель Alfa Romeo 6C будет представлена к 2020 году. По словам представителей итальянского автобренда, презентация новинки может состояться и раньше. Стоит отметить, что данная спортивная серия производилась с 1925 по 1954 годы.

Выпуск нового спорткара Alfa Romeo 6C запланирован на 2020 год


Известно, что руководство концерна уже подписало все необходимые документы, чтобы начать производство Alfa Romeo 6C. Что касается запуска модели в серию, то он состоится не раньше 2020 года. В своей недавней публикации в соцсети Facebook сотрудники тюнинг-мастерской Pogea Racing, которые уже на протяжении многих лет сотрудничают с Alfa Romeo, сообщили, что выход вышеназванной модели официально подтвержден.

На сегодняшний день информации о новинке очень мало. По сообщению инсайдеров, она станет представлять собой купе исключительно с задним приводом. В размерах оно будет больше модели 4C, а цена – дороже. Не исключается, что конкурентом Alfa Romeo 6C станет британский Jaguar F-Type. Сведения о силовой установке пока отсутствуют, но эксперты уверены, что под капотом производитель расположит 2,6-литровую битурбированную «шестерку», способную генерировать 505 лошадиных сил.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:14
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