Рейтинг кумиров россиян в XX веке возглавил Юрий Гагарин
Рейтинг кумиров у россиян в период XX века возглавляет Юрий Гагарин. Именно космонавту досталось первое место в соответствующем рейтинге. Отмечается, что его популярность у граждан России достигла отметки в 44%.
Соответствующий список создан специалистами ВЦИОМ по итогам опросов, проводимых с 1999-го года. Вторую позицию занимает Владимир Высоцкий с уровнем популярности в 31%, а на третьей строке расположился Георгий Жуков (27%).
Закрывают пятерку рейтинга Иосиф Сталин с отметкой в 22% и Александр Солженицын с отметкой 14%. Как отмечается в сообщении «Известий», дальше расположились Лев Толстой и Майя Плисецкая с уровнями популярности в 13%, а также Илья Репин и Михаил Горбачев, получившие по 2%.
Соответствующий список создан специалистами ВЦИОМ по итогам опросов, проводимых с 1999-го года. Вторую позицию занимает Владимир Высоцкий с уровнем популярности в 31%, а на третьей строке расположился Георгий Жуков (27%).
Закрывают пятерку рейтинга Иосиф Сталин с отметкой в 22% и Александр Солженицын с отметкой 14%. Как отмечается в сообщении «Известий», дальше расположились Лев Толстой и Майя Плисецкая с уровнями популярности в 13%, а также Илья Репин и Михаил Горбачев, получившие по 2%.
Автор: Валерий Антонов