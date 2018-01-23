Apple добавила в камеру iPhone стилизацию фото под снимки Мохаммеда Али
Apple разместила в Сети видеоролик, рекламирующий новую функцию смартфона iPhone X. В сюжете используется запись голоса Мухаммеда Али, легендарный боксер рассказывает о красоте и величии на фоне сэлфи, сделанных людьми на телефон.
В рекламном видеосюжете специалисты корпорации использовали одну из наиболее известных речей выдающегося спортсмена. «Я величайший. Я собираюсь стать чемпионом Вселенной», - рассказывает с экрана Мохаммед Али. Эксперты считают, что с помощью боксера производитель таким образом стимулирует владельцев новейшего смартфона как можно чаще использовать функцию портретного режима.
Речь идёт о технологии, внесенной в очередное обновление программного обеспечения смартфона. Отмечено, что ролик размещен на канале Apple, на видеохостинге YouTube.
В рекламном видеосюжете специалисты корпорации использовали одну из наиболее известных речей выдающегося спортсмена. «Я величайший. Я собираюсь стать чемпионом Вселенной», - рассказывает с экрана Мохаммед Али. Эксперты считают, что с помощью боксера производитель таким образом стимулирует владельцев новейшего смартфона как можно чаще использовать функцию портретного режима.
Речь идёт о технологии, внесенной в очередное обновление программного обеспечения смартфона. Отмечено, что ролик размещен на канале Apple, на видеохостинге YouTube.
Автор: Семен Зайцев