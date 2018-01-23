Стали доступны фото прототипа отменённых смарт-часов от Microsoft
В Сети появились первые фото прототипа ранее отмененных смарт-часов от компании Microsoft. Над новым гаджетом трудилась команда, которая ранее разработала аксессуары для Xbox.
Снимки опубликованы в социальной сети Twitter пользователем под псевдонимом Hikari_Calyx. На них изображен прототип отмененных умных часов Xbox Watch компании Microsoft.
Впервые о разработке стало известно в 2013 году. Тогда представители СМИ сообщили, что в часах должна использоваться технология магнитного соединения для передачи данных и зарядке. Прототип девайса обзавелся полуторадюймовым дисплеем. В случае выхода смарт-часов обладатели Xbox Watch могли бы менять ремешок. Вместе с этим устройство поддерживает опцию слежения за частотой сердцебиения. В часах встроен GPS-трекер и иные приложения, которые станут полезными для тренировок.
Снимки опубликованы в социальной сети Twitter пользователем под псевдонимом Hikari_Calyx. На них изображен прототип отмененных умных часов Xbox Watch компании Microsoft.
Впервые о разработке стало известно в 2013 году. Тогда представители СМИ сообщили, что в часах должна использоваться технология магнитного соединения для передачи данных и зарядке. Прототип девайса обзавелся полуторадюймовым дисплеем. В случае выхода смарт-часов обладатели Xbox Watch могли бы менять ремешок. Вместе с этим устройство поддерживает опцию слежения за частотой сердцебиения. В часах встроен GPS-трекер и иные приложения, которые станут полезными для тренировок.
Автор: Валерия Орлова