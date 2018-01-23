Вышла бесплатная демоверсия Seven: The Days Long Gone
В интернете разместили бесплатную демоверсия игры Seven: The Days Long Gone. Приключенческий продукт появился на РС в конце 2017-го. Был выпущен масштабный патч, а игрокам для пробного прохождения предоставили пролог сюжетной кампании. При прохождении этой части можно получить понимание основных элементов геймплея.
Патч 1.0.7 привнесет в игру новые обучающие миссии и подсказки, поправит множество ошибок, а также улучшит отдельные игровые механики. Противники-люди стали более опытными и научились группировать свои усилия для атаки с флангов и обеспечения защиты. Помимо этого, боты станут более адекватно реагировать на мёртвых либо оглушённых соратников, а также прекратят слышать игрока, расположенного на этажах в другой плоскости – выше и ниже.
Помимо этого, отмечается о переделке системы маскировки. Для обычных солдат пропадет возможность реакции на героя после переодевания, однако у офицеров останется возможность разоблачить его. На протяжении ближайшей недели игра может быть приобретена со скидкой в 30%. Акция активна не только для обычного издания, но и для коллекционной работы, в которую вошли саундтрек, руководство, артбук и карта.
Патч 1.0.7 привнесет в игру новые обучающие миссии и подсказки, поправит множество ошибок, а также улучшит отдельные игровые механики. Противники-люди стали более опытными и научились группировать свои усилия для атаки с флангов и обеспечения защиты. Помимо этого, боты станут более адекватно реагировать на мёртвых либо оглушённых соратников, а также прекратят слышать игрока, расположенного на этажах в другой плоскости – выше и ниже.
Помимо этого, отмечается о переделке системы маскировки. Для обычных солдат пропадет возможность реакции на героя после переодевания, однако у офицеров останется возможность разоблачить его. На протяжении ближайшей недели игра может быть приобретена со скидкой в 30%. Акция активна не только для обычного издания, но и для коллекционной работы, в которую вошли саундтрек, руководство, артбук и карта.
Автор: Валерий Антонов