МГУ вошел в десятку красивейших университетов Европы
Главное здание МГУ имени Ломоносова внесли в десятку самых красивых ВУЗов Европы. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Times Higher Education.
Первые три строчки заняли Болонский университет в Италии, испанский Саламанки и Коимбрский в Португалии. Согласно полученной информации, корпус МГУ на Воробьевых горах занял 10 строчку рейтинга.
Корпус был спроектирован архитектором Львом Рудневым. Главное здание возвышается над другими, стоя на высоте 240 метров с 57-метровым шпилем. В рейтинге самых красивых ВУЗов также числятся Ростокский университет в Германии, Гданьский политехнический, Университет Гренобля (Франция), Дублинский университет (Ирландия).
Первые три строчки заняли Болонский университет в Италии, испанский Саламанки и Коимбрский в Португалии. Согласно полученной информации, корпус МГУ на Воробьевых горах занял 10 строчку рейтинга.
Корпус был спроектирован архитектором Львом Рудневым. Главное здание возвышается над другими, стоя на высоте 240 метров с 57-метровым шпилем. В рейтинге самых красивых ВУЗов также числятся Ростокский университет в Германии, Гданьский политехнический, Университет Гренобля (Франция), Дублинский университет (Ирландия).
Автор: Вера Антонова