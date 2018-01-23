В центре Лондона жильцов отелей эвакуировали из-за утечки газа
В лондонском районе Вестминстер срочно эвакуировали жильцов нескольких отелей и коммерческих структур, мероприятие вызвано утечкой газа. Сообщение об этом находится в аккаунте Twitter местной полиции.
Согласно предварительным данным, люди покидают здания, расположенные на улице Стрэнд, это необходимо в связи с возникшей опасностью. Особо отмечено, что срочная эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.
На месте работают полицейские и пожарные, водителям и пешеходам рекомендуется избегать находиться на территории муниципального района Вестминстер. На данный момент нет информации о пострадавших в результате произошедшего.
Согласно предварительным данным, люди покидают здания, расположенные на улице Стрэнд, это необходимо в связи с возникшей опасностью. Особо отмечено, что срочная эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.
На месте работают полицейские и пожарные, водителям и пешеходам рекомендуется избегать находиться на территории муниципального района Вестминстер. На данный момент нет информации о пострадавших в результате произошедшего.
Автор: Семен Зайцев