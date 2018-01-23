В Госдуме предложили написать стандарты для школьной охраны
Депутаты Госдумы предложили создать стандарты для сотрудников школьной охраны. Так, в учебных заведениях могут появиться ЧОП, которые будут отвечать за безопасность учащихся и педсостава.
ЧОП представляет собой частное охранное предприятие, которое специализируется на охране школ. Разработать новые стандарты депутатов Госдумы подтолкнули события, произошедшие в Пермском крае и Бурятии. Сообщается, что на базе комитета по безопасности и противодействию коррупцию будут созданы специальные рабочие группы, которые займутся усовершенствованием законодательства. Принять участие в процессе пригласят представителей различных ведомств.
По словам авторов инициативы, изначально необходимо установить единые профстандарты для работника охраны образовательных заведений. Депутаты напомнили, что соответствующие наработки у Минтруда появились еще в декабре 2015 году, но они носят исключительно рекомендательный характер и действует только в Москве.
В понедельник, 15 января, в одной из пермских школ произошла драка, в ходе которой пострадали ученики и учительница. Состояние педагога уже стабилизировалось. Четыре дня спустя в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел в школу с топором, чтобы напасть на своих сверстников, он поджег одно из помещений, после чего пытался скрыться. В результате ЧП пострадали семеро.
ЧОП представляет собой частное охранное предприятие, которое специализируется на охране школ. Разработать новые стандарты депутатов Госдумы подтолкнули события, произошедшие в Пермском крае и Бурятии. Сообщается, что на базе комитета по безопасности и противодействию коррупцию будут созданы специальные рабочие группы, которые займутся усовершенствованием законодательства. Принять участие в процессе пригласят представителей различных ведомств.
По словам авторов инициативы, изначально необходимо установить единые профстандарты для работника охраны образовательных заведений. Депутаты напомнили, что соответствующие наработки у Минтруда появились еще в декабре 2015 году, но они носят исключительно рекомендательный характер и действует только в Москве.
В понедельник, 15 января, в одной из пермских школ произошла драка, в ходе которой пострадали ученики и учительница. Состояние педагога уже стабилизировалось. Четыре дня спустя в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел в школу с топором, чтобы напасть на своих сверстников, он поджег одно из помещений, после чего пытался скрыться. В результате ЧП пострадали семеро.
Автор: Валерия Орлова