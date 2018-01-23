Директор ЦРУ предсказал сроки возможного ядерного удара КНДР по США
Директор ЦРУ рассказал о вероятной ядерной угрозе со стороны КНДР. Спецслужбы США заявили о том, что ведомство расширяет свои «секретные операции» против Пхеньяна для предотвращения возникновения у режима Северной Кореи вооружения, способного достичь североамериканской территории.
На вопрос касательно периода достижения максимальной угрозы указываются временные рамки в несколько месяцев. Журналисты при общении с директором ЦРУ выяснили, что аналогичные заявления делались еще 6 месяцев назад.
«Я был бы очень рад повторить это еще спустя полгода», - отметил чиновник, указывая на положительный момент в увеличении сроков завершения ядерной программы КНДР.
При этом он заверил, что сегодня «правительство США работает в направлении отсрочки этого момента». Основной момент в словах директора ЦРУ затрагивает прекращение финансирования, которое не отразилось на функционировании его ведомства.
На вопрос касательно периода достижения максимальной угрозы указываются временные рамки в несколько месяцев. Журналисты при общении с директором ЦРУ выяснили, что аналогичные заявления делались еще 6 месяцев назад.
«Я был бы очень рад повторить это еще спустя полгода», - отметил чиновник, указывая на положительный момент в увеличении сроков завершения ядерной программы КНДР.
При этом он заверил, что сегодня «правительство США работает в направлении отсрочки этого момента». Основной момент в словах директора ЦРУ затрагивает прекращение финансирования, которое не отразилось на функционировании его ведомства.
Автор: Валерий Антонов