Учёные рассказали о негативном влиянии сахара на кровообращение
Учёные из Университета Копенгагена выяснили, как влияет злоупотребление сахаром на организм человека. Прежде всего, страдает кровообращение. Но под удар также попадают сердце и головной мозг.
Учёные из Университета Копенгагена провели исследования в сфере диетологии. Их заинтересовало, как влияет на организм человека злоупотребление сахаром.
Для своих целей учёные-диетологи набрали добровольцев мужского пола, которым 2 недели пришлось съедать 225 гр сахара каждый день. Медработники сделали замеры кровообращения в ногах у испытуемых до и после экспериментального питания.
Благодаря такому исследованию стало понятно, что кровообращение ног страдает на 17%. Кроме того большое количество употребляемого сахара негативно влияет и на такие органы, как сердце и головной мозг.
Исследователи напомнили, что правильное питание – это основа здоровья. И даже если иногда хочется выпить 0,5 л сладкой газировки, то это можно себе позволить, при условии, что остальная пища здоровая.
Учёные из Университета Копенгагена провели исследования в сфере диетологии. Их заинтересовало, как влияет на организм человека злоупотребление сахаром.
Для своих целей учёные-диетологи набрали добровольцев мужского пола, которым 2 недели пришлось съедать 225 гр сахара каждый день. Медработники сделали замеры кровообращения в ногах у испытуемых до и после экспериментального питания.
Благодаря такому исследованию стало понятно, что кровообращение ног страдает на 17%. Кроме того большое количество употребляемого сахара негативно влияет и на такие органы, как сердце и головной мозг.
Исследователи напомнили, что правильное питание – это основа здоровья. И даже если иногда хочется выпить 0,5 л сладкой газировки, то это можно себе позволить, при условии, что остальная пища здоровая.
Автор: Страхова Дарья