Трейлер несуществующего фильма «Друзья» набрал 4 миллиона просмотров
В Сети появился фейковый трейлер сериала «Друзья». Пользователи поверили в выход отдельного одноименного фильма. Сообщается, что ролик, опубликованный на YouTube, собрал четыре миллиона просмотров.
Впоследствии оказалось, что соответствующая картина о главных героях «Друзей» не снимается. Еще в 2004 году начались разговоры о необходимости продолжения комедийной истории. На канале Smasher появилась запись, которая демонстрирует взаимоотношение основных персонажей спустя длительное время. Зрители увидели, что Чендлер и Моника собираются развестись, Фиби выбрала профессию медика, а Джоуи так и не женился. После многих лет разлуки Рейчел и Росс также испытывают трудности.
Фейковый трейлер оказался довольно правдоподобным, что многие пользователи поверили в скорый выход картины. Однако нашлись и те, кто заметил обман и стал говорить, что соответствующая кинолента уже не будет такой успешной, как в 90-е. авторы видео использовали некоторые кадры из сериалов «Город хищниц» и «Джоуи», кроме этого, был вмонтирован момент, где Метт Леблан приходит на церемонию вручения премии «Золотой глобус».
Впоследствии оказалось, что соответствующая картина о главных героях «Друзей» не снимается. Еще в 2004 году начались разговоры о необходимости продолжения комедийной истории. На канале Smasher появилась запись, которая демонстрирует взаимоотношение основных персонажей спустя длительное время. Зрители увидели, что Чендлер и Моника собираются развестись, Фиби выбрала профессию медика, а Джоуи так и не женился. После многих лет разлуки Рейчел и Росс также испытывают трудности.
Фейковый трейлер оказался довольно правдоподобным, что многие пользователи поверили в скорый выход картины. Однако нашлись и те, кто заметил обман и стал говорить, что соответствующая кинолента уже не будет такой успешной, как в 90-е. авторы видео использовали некоторые кадры из сериалов «Город хищниц» и «Джоуи», кроме этого, был вмонтирован момент, где Метт Леблан приходит на церемонию вручения премии «Золотой глобус».
Автор: Валерия Орлова