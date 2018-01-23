Из-за разрыва контракта с Кевином Спейси Netflix потеряла 39 миллионов долларов
Компания Netflix потеряла 38 миллионов долларов после разрыва контракта с Кевином Спейси. Информация об этом указана в квартальном отчете Netflix.
Столь серьезные потери Netflix объясняют прекращением работы над «определенным контентом». В частности, ходят слухи, что это случилось из-за заморозки проекта «Карточный домик», в котором играл Спейси главную роль. Также он должен был быть задействованным в проекте Gore Vidal, который тоже не снимается.
Стоит сказать, что после камин-аута Спейси, о домогательствах с его стороны заявили 15 человек. В центре скандала актер оказался после заявления Энтони Рэппа. Спейси сообщил, что не помнит о том инциденте, но все же извинился.
Столь серьезные потери Netflix объясняют прекращением работы над «определенным контентом». В частности, ходят слухи, что это случилось из-за заморозки проекта «Карточный домик», в котором играл Спейси главную роль. Также он должен был быть задействованным в проекте Gore Vidal, который тоже не снимается.
Стоит сказать, что после камин-аута Спейси, о домогательствах с его стороны заявили 15 человек. В центре скандала актер оказался после заявления Энтони Рэппа. Спейси сообщил, что не помнит о том инциденте, но все же извинился.
Автор: Вера Антонова