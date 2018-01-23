У певца Нила Даймонда диагностировали болезнь Паркинсона
У популярного автора и исполнителя песен Нила Даймонда врачи установили болезнь Паркинсона. Вследствие проблем, связанных с расстройством здоровья, певец отменяет свои выступления по Австралии и Новой Зеландии.
Известный музыкант объявил о прекращении концертной деятельности. Даймонд написал в Сети, что с разочарованием и большой неохотой вынужден сообщить о принятом решении. «Для меня было честью выступать перед публикой на протяжении 50 лет», - написал артист. Вслед за этим он принёс свои извинения всем, кто ранее купил билеты и планировал посетить его ближайшие шоу.
Поп-исполнитель планирует продолжать записывать музыкальные альбомы, а также заниматься другими проектами, это возможно в дальнейшем. Нил Даймонд отметит свой 77-й день рождения 24 января. Артиста удостоят почетной награды Национальной Академии искусств и техники грамзаписи США.
Известный музыкант объявил о прекращении концертной деятельности. Даймонд написал в Сети, что с разочарованием и большой неохотой вынужден сообщить о принятом решении. «Для меня было честью выступать перед публикой на протяжении 50 лет», - написал артист. Вслед за этим он принёс свои извинения всем, кто ранее купил билеты и планировал посетить его ближайшие шоу.
Поп-исполнитель планирует продолжать записывать музыкальные альбомы, а также заниматься другими проектами, это возможно в дальнейшем. Нил Даймонд отметит свой 77-й день рождения 24 января. Артиста удостоят почетной награды Национальной Академии искусств и техники грамзаписи США.
Автор: Семен Зайцев