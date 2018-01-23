Facebook изобрел новую единицу времени Flick для синхронизации видео
Facebook создал новую единицу времени Flick, которая вычислена как 1/705 600 000 секунд. Это название представляет собой контаминацию от «frame-tick». Новая единица будет использоваться для контроля длительности видеокадров.
В частности, Flicks можно использовать даже для выражения значений видео с частотой 24 Гц. Это может помочь в синхронизации при использовании целых чисел. Программисты применяют инструменты на языке C++, чтобы управлять разновидностями точной синхронизации кадров, в особенности когда вопрос затрагивает создание визуальных эффектов CGI.
На сегодня программные методы оперируют исключительно наносекундами. Идея сформировать единицу времени для разрешения указанной проблемы касается прошлого года, когда Кристофер Хорват в первый раз заявил об этом на Facebook.
В частности, Flicks можно использовать даже для выражения значений видео с частотой 24 Гц. Это может помочь в синхронизации при использовании целых чисел. Программисты применяют инструменты на языке C++, чтобы управлять разновидностями точной синхронизации кадров, в особенности когда вопрос затрагивает создание визуальных эффектов CGI.
На сегодня программные методы оперируют исключительно наносекундами. Идея сформировать единицу времени для разрешения указанной проблемы касается прошлого года, когда Кристофер Хорват в первый раз заявил об этом на Facebook.
Автор: Валерий Антонов