В Москве аэроэкспресс сбил насмерть двух мужчин
В Москве двое мужчин насмерть сбил аэроэкспресс. Сообщается, что они перебегали железные пути вблизи платформы Тимирязевская. Об этом сообщили сотрудники управления МВД на транспорте по ЦФО.
На вид погибшим около 50-ти лет. Предварительно удалось установить, что они пытались перебежать дорогу впереди экспресса.
Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тела погибших будет отправлены на судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится проверка.
На вид погибшим около 50-ти лет. Предварительно удалось установить, что они пытались перебежать дорогу впереди экспресса.
Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Тела погибших будет отправлены на судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова