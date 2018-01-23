Крис Дженнер прооперировала растянутые мочки ушей
Крис Дженнер, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», сделала операцию на ушах. Как оказалось, женщина сильно комплексовала из-за растянутых мочек.
По словам 62-летней Дженнер, на днях сделавшей операцию, растянутые мочки ушей мешали ей носить сережки с бриллиантами. Из-за этого она чувствовала себя неуверенно, поэтому решилась на кардинальные меры. В понедельник на телеэкраны вышел выпуск шоу, в котором и рассказывалась история операции.
Своей дочери Хлои 62-летняя Крис призналась, что хотела лишь «милые ушки». Тем временем другая дочь Крис Ким Кардашьян снова стала мамой. Суррогатная мать родила ей дочь, которую назвали Чикаго, в честь родного города папы девочки, рэпера Канье Уэста.
По словам 62-летней Дженнер, на днях сделавшей операцию, растянутые мочки ушей мешали ей носить сережки с бриллиантами. Из-за этого она чувствовала себя неуверенно, поэтому решилась на кардинальные меры. В понедельник на телеэкраны вышел выпуск шоу, в котором и рассказывалась история операции.
Своей дочери Хлои 62-летняя Крис призналась, что хотела лишь «милые ушки». Тем временем другая дочь Крис Ким Кардашьян снова стала мамой. Суррогатная мать родила ей дочь, которую назвали Чикаго, в честь родного города папы девочки, рэпера Канье Уэста.
Автор: Вера Антонова