Ведущим телешоу «Звезды под гипнозом» станет Максим Галкин
В следующее воскресенье, 4 февраля, на российском Первом канале пройдет премьера нового телешоу под названием «Звезды под гипнозом». Его ведущим станет Максим Галкин.
В пресс-службе компании сообщили, что к дебюту готовится загадочное шоу, в котором знаменитые люди будут переживать непредсказуемые смены настроений и необычные изменения в своем поведении. Это будет происходить благодаря гипнозу.
Гипнологом на передачу выбрали Ису Багирова, который заставит звезд использовать скрытые возможности. У зрителей будет уникальная возможность посмотреть, как люди вводятся в транс, а также узнать, что они при этом чувствуют.
«Гипноз нельзя назвать полным отключением сознания, – отмечает Багиров. – Это состояние, при котором повышена чувствительность. Человек все слышит и воспринимает намного тоньше, чем когда находится в состоянии бодрствования».
Отмечается, что те, кто согласятся стать участником шоу, заранее не знают заданий, мест проведения программы и ролей, которые им предстоит исполнить.
На новый эксперимент телеканала на данный момент отважились певцы Сати Казанова, Александр Панайотов, Дмитрий Колдун, Тимур Родригез, а также такие знаменитости, как Аскольд Запашный и Алла Духова.
В пресс-службе компании сообщили, что к дебюту готовится загадочное шоу, в котором знаменитые люди будут переживать непредсказуемые смены настроений и необычные изменения в своем поведении. Это будет происходить благодаря гипнозу.
Гипнологом на передачу выбрали Ису Багирова, который заставит звезд использовать скрытые возможности. У зрителей будет уникальная возможность посмотреть, как люди вводятся в транс, а также узнать, что они при этом чувствуют.
«Гипноз нельзя назвать полным отключением сознания, – отмечает Багиров. – Это состояние, при котором повышена чувствительность. Человек все слышит и воспринимает намного тоньше, чем когда находится в состоянии бодрствования».
Отмечается, что те, кто согласятся стать участником шоу, заранее не знают заданий, мест проведения программы и ролей, которые им предстоит исполнить.
На новый эксперимент телеканала на данный момент отважились певцы Сати Казанова, Александр Панайотов, Дмитрий Колдун, Тимур Родригез, а также такие знаменитости, как Аскольд Запашный и Алла Духова.
Автор: Дрокина Татьяна