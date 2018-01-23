«Живой Кен» Родриго Алвес признался, что носил в детстве трусы своей бабушки
Родриго Алевс, 34-летний «живой Кен», рассказал журналистам, что идентифицирует себя как «гендерную жидкость», поскольку не относит себя к фиксированному полу. Кроме этого, он признался, что в детстве носил платья и даже нижнее белье своей бабушки, что и повлияло на его самоидентификацию в будущем.
Недавно Алвеса заметили в магазине брендового нижнего белья, где он примерял женские вещи. Именно эти изображения подтолкнули «живого Кена» на заявление о «гендерной жидкости». После очередного оперативного вмешательства, которое касалось удаления ребер, он носит специальный корсет.
По словам Алевса, он стремится сделать так, чтобы в мире повысилась осведомленность о проблеме гендерной идентичности. Еще в детстве дедушка покупал ему куклы Барби для игры.
«Живой кен» считает неправильным, что люди вынуждены идентифицировать самих себя как особый пол. По его мнению, нужно самовыражаться такими способами, которые отвергают лейблы и различные гендерные стереотипы. Он намерен поставить под сомнение мужественность и женственность и доказать, что эти понятия являются иллюзией.
Недавно Алвеса заметили в магазине брендового нижнего белья, где он примерял женские вещи. Именно эти изображения подтолкнули «живого Кена» на заявление о «гендерной жидкости». После очередного оперативного вмешательства, которое касалось удаления ребер, он носит специальный корсет.
По словам Алевса, он стремится сделать так, чтобы в мире повысилась осведомленность о проблеме гендерной идентичности. Еще в детстве дедушка покупал ему куклы Барби для игры.
«Живой кен» считает неправильным, что люди вынуждены идентифицировать самих себя как особый пол. По его мнению, нужно самовыражаться такими способами, которые отвергают лейблы и различные гендерные стереотипы. Он намерен поставить под сомнение мужественность и женственность и доказать, что эти понятия являются иллюзией.
Автор: Валерия Орлова