В США комика пытались избить стойкой для микрофона во время шоу
В США на комика напали во время выступления. Стива Брауна пытались побить стойкой для микрофона в ходе его шоу в Южной Каролине. В Сети появилось видео инцидента.
Видео опубликовал пользователь Facebook Тумики ЛаШа. По его информации, Стив Браун лишь спросил у нападавшего, в чем его проблема, и ничего такого, за что его нужно было бы бить, не сделал.
Видео опубликовал пользователь Facebook Тумики ЛаШа. По его информации, Стив Браун лишь спросил у нападавшего, в чем его проблема, и ничего такого, за что его нужно было бы бить, не сделал.
В ролике видно, как мужчина сначала пытается драться голыми руками с комиком, а потом берет микрофонную стойку и начинает орудовать ею. Вышедшему охраннику удалось успокоить зрителя и вывести его со сцены. Позднее в соцсети Стив Браун опубликовал видео-обращение к поклонникам своего творчества. Он отметил, что клубам стоит больше внимания уделять безопасности разного рода мероприятий. Также он отметил, что не знает, по какой причине неизвестный принялся его бить. В итоге, помимо Брауна, от возбужденного злоумышленника пострадали четыре человека. Против дебошира собираются выдвигать обвинения.
Автор: Вера Антонова