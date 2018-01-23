Минкультуры обвинили в задержке проката фильма «Приключения Паддингтона 2»
"За окошком снег и град - Минкультуры виноват," - таким незамысловатым стихотворением Владимир Мединский, министр культуры РФ, порадовал подписчиков в соцсетях, комментируя обвинения в адрес чиновников за смещение даты выхода в прокат в российских кинотеатрах "Приключений Паддингтона 2". Лишь 20 января состоялась долгожданная премьера фильма про медвежонка для отечественных кинолюбителей, за первые сутки фильм собрал 30 млн. рублей.
Премьера фильма «Приключения Паддингтона 2» была запланирована на 18 февраля, однако Минкультуры выдало дистрибьютору картины разрешительные документы на прокат фильма начиная с 1 февраля. Таким образом чиновники решили "помочь" хорошему старту российского "Скифа", который должен был выйти на экраны в это же время. В результате вспыхнул скандал, ассоциация кинотеатров обратилась за помощью к Дмитрию Медведеву. Конфликт разрешился в пользу фильма про медвежонка, в результате вмешательства «Приключения Паддингтона 2» вышел в прокат 20 января.
Эксперты сравнили средний доход кинотеатров с каждого киносеанса второй части "Приключений Паддингтона" и "Скифа". Цифры показывают, что иностранный фильм опередил отечественный, его наработка составила 7162 рубля с сеанса против 3674 рубля у "Скифа".
Премьера фильма «Приключения Паддингтона 2» была запланирована на 18 февраля, однако Минкультуры выдало дистрибьютору картины разрешительные документы на прокат фильма начиная с 1 февраля. Таким образом чиновники решили "помочь" хорошему старту российского "Скифа", который должен был выйти на экраны в это же время. В результате вспыхнул скандал, ассоциация кинотеатров обратилась за помощью к Дмитрию Медведеву. Конфликт разрешился в пользу фильма про медвежонка, в результате вмешательства «Приключения Паддингтона 2» вышел в прокат 20 января.
Эксперты сравнили средний доход кинотеатров с каждого киносеанса второй части "Приключений Паддингтона" и "Скифа". Цифры показывают, что иностранный фильм опередил отечественный, его наработка составила 7162 рубля с сеанса против 3674 рубля у "Скифа".
Автор: Артемов Сергей