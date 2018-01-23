Бывшая участница проекта "Дом-2" Алекандра Артемова намекнула о возможной беременности
Александра Артемова, бывшая участница проекта «Дом-2», подогрела интерес к своей персоне, дав повод поговорить о своей возможной беременности. Девушка разместила пост в Instagram, в котором пожаловалась на недомогания, свойственные беременным. Некоторые считают, что жена Евгения Кузина сделала такое заявление только для привлечения внимания к их паре.
Поклонники «Дом-2» уже давно обсуждают возможную беременность бывшей участницы проекта Александры Артемовой. На днях девушка и сама подогрела интерес к этой теме с помощью поста в Instagram. Жена Евгения Кузина пожаловалась на плохой сон, недостаток сил и стремления чем-либо заниматься. И для создания почвы для домыслов и разговоров, Александра написала, что все эти симптомы свойственны беременным.
Но не удалось избежать и комментариев недоверчивых пользователей, которые обвиняют девушку лишь в подогреве интереса к своей новоиспечённой супружеской паре. Подписчики считают, что Кузин хочет занять место ведущего телестройки, и ему необходимо поднять свой рейтинг.
Поклонники «Дом-2» уже давно обсуждают возможную беременность бывшей участницы проекта Александры Артемовой. На днях девушка и сама подогрела интерес к этой теме с помощью поста в Instagram. Жена Евгения Кузина пожаловалась на плохой сон, недостаток сил и стремления чем-либо заниматься. И для создания почвы для домыслов и разговоров, Александра написала, что все эти симптомы свойственны беременным.
Но не удалось избежать и комментариев недоверчивых пользователей, которые обвиняют девушку лишь в подогреве интереса к своей новоиспечённой супружеской паре. Подписчики считают, что Кузин хочет занять место ведущего телестройки, и ему необходимо поднять свой рейтинг.
Автор: Страхова Дарья