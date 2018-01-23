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В Омске бывшая проститутка изнасиловала мужчину
В Омске застолье закончилось изнасилованием мужчины. Так, следственный отдел СУ по области сообщил, что три приятеля 40-50 лет и пожилая женщина, зарабатывавшая ранее проституцией, выпивали вместе, после чего и случился инцидент.

В Омске бывшая проститутка изнасиловала мужчину


В начале декабря прошедшего года мужчины решили позвать в гости знакомую, которая когда-то предоставляла интим-услуги водителям на Красноярском тракте. В квартире в Советском округе города компания во время распития спиртного поссорилась. Двое мужчин ополчились против своего 43-летнего товарища. Сначала они сильно избили знакомого, а потом попросили женщину его «опустить».

В итоге утром мужчины сами вызвали пострадавшему докторов. Те обнаружили у жертвы издевательств серьезные телесные повреждения, засвидетельствованные, как тяжкие. Придя в себя, омич рассказал правоохранителям, что его сначала избили собутыльники, а затем изнасиловала их подруга.

На данный момент против подозреваемых возбуждено уголовное делопроизводство по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Также проводится проверка относительно насильственных действий. Если женщину признают виновной, то ее может ждать заключение сроком на 6 лет.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 10:49
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