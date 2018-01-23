Ученые обнаружили "Мордор" на дне океана
Ученые из Австралии и Шотландии доказали, что вселенная Джона Толкина существует. Геологи у берегов пятого континента обнаружили «Мордор». Согласно культовой книги, именно там можно было уничтожить кольцо Всевластия.
По словам ученых, «Мордор», находится на дне океана, а не на поверхности. Этот район, где присутствует множество подводных вулканов, образовался 36 миллионов лет тому назад. Масштаб увиденного действительно впечатляет.
Что касается высоты огненных гор, то она составляет 1000 метров, а извергались они свыше 25 раз. Сейчас исследователи занимаются тщательным изучением находки. Ученые уже составили детальную карту вулканического ландшафта. Сообщается, что специалисты намерены и в дальнейшем продолжить исследования в данной области
По словам ученых, «Мордор», находится на дне океана, а не на поверхности. Этот район, где присутствует множество подводных вулканов, образовался 36 миллионов лет тому назад. Масштаб увиденного действительно впечатляет.
Что касается высоты огненных гор, то она составляет 1000 метров, а извергались они свыше 25 раз. Сейчас исследователи занимаются тщательным изучением находки. Ученые уже составили детальную карту вулканического ландшафта. Сообщается, что специалисты намерены и в дальнейшем продолжить исследования в данной области
Автор: Валерия Орлова