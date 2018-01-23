Анна Седокова считает, что в отношениях необходима "адская боль"
Анна Седокова вновь решила поделиться с подписчиками своими размышлениями на счет отношений и любви. Артистка считает, что в таких вопросах без «адской боли» обойтись никак нельзя. К тому же она показала интимный снимок, сделанный с мужчиной в постели.
Седокова считает, что в любви ее не интересуют пустые разговоры, так как она предпочитает чувства, которые вызывают «адскую боль». Симпатия, уверена певица, должна попадать в сердце и шокировать. К тому же артистка не верит в то, что пара может жить долго и счастливо. В комментариях к посту подписчики стали интересоваться, откуда у звезды столько пессимизма, ведь она молода, красива, и все радости ее впереди. Ко всему прочему, Анна Седкова – счастливая мама, у нее двое дочерей и сын.
На фото Седокова лежит вместе с мужчиной, при этом певица отвернута от него. Пост собрал более 40 тысяч «лайков».
Седокова считает, что в любви ее не интересуют пустые разговоры, так как она предпочитает чувства, которые вызывают «адскую боль». Симпатия, уверена певица, должна попадать в сердце и шокировать. К тому же артистка не верит в то, что пара может жить долго и счастливо. В комментариях к посту подписчики стали интересоваться, откуда у звезды столько пессимизма, ведь она молода, красива, и все радости ее впереди. Ко всему прочему, Анна Седкова – счастливая мама, у нее двое дочерей и сын.
На фото Седокова лежит вместе с мужчиной, при этом певица отвернута от него. Пост собрал более 40 тысяч «лайков».
Автор: Вера Антонова