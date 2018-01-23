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Мощный снегопад в Токио заблокировал тоннель
С понедельника на вторник большое количество машин на целую ночь застряло в токийском тоннеле Яматэ, основание этому - мощный снегопад. Сформировался затор длиной в 10 км. Некоторые водители и пассажиры оставили свои машины и пешком шли до аварийных лестниц, чтобы выйти из тоннеля. Движение транспорта возобновилось только к 6 утра.
Мощный снегопад в Токио заблокировал тоннель

Яматэ - самый длинный тоннель в Японии, который находится под землей в центре Токио, его длина приблизительно 18 км. Вечером в понедельник на Токио обрушился мощный снегопад, многие участки дорог были заблокированы, как и один из выездов из тоннеля, потому что автомобили застряли в снегу. В Токио вообще природа редко балует снегом, особенно в таких размерах.

В итоге в тоннеле Яматэ создался затор, длина которого была примерно 10 км, люди остались заблокированы в тоннеле без продовольствия, воды и топлива. Коммунальные службы сразу отреагировали и вывели почти всю спецтехнику для борьбы с непогодой, но эти мероприятия не помогали, и транспорт простоял в недвижимом состоянии примерно десять часов, поэтому водители и многие пассажиры бросили свой транспорт и ушли к аварийным лестницам, чтобы пробраться на поверхность. Движение автомобилей, благодаря работе коммунальных служб и дорожной полиции, возобновилось только к 6 утра, водители были сильно расстроены тем, что их не проинформировали о непогоде и заторах.

В Токио выпало более 20 сантиметров снега. Похожий снегопад был четыре года назад.

Автор: Пшеничная Татьяна
Сегодня, 13:39
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