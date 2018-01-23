Ученые: Постоянное употребление кофе ухудшает спортивную производительность
По мнению ученых, регулярное употребление кофе негативно влияет на результаты спортсменов. Воздействие кофеина было опробовано на группе мужчин-добровольцев, причём каждый из них был членом какой-либо команды.
Брендан Иган из школы Здравоохранения человека в Дублине (Ирландия), автор исследования, пригласил для проведения опытов 18 спортсменов. Было установлено, что те из них, кто выпивает ежедневно по три и более чашки кофе, показали снижение производительности при проведении 10 тестов. Это наблюдалось и при употреблении мужчинами кофеина перед нагрузками. Члены спортивных команд, не увлекающиеся кофе в повседневной жизни, но принимающие его перед проведением тестов, наоборот, показали лучшие результаты.
Иган рекомендует употреблять кофе лишь на период подготовки к соревнованиям. В этом случае, подчеркивает специалист, будет выявлен полный эффект, напиток положительно повлияет на достижения в спорте.
Брендан Иган из школы Здравоохранения человека в Дублине (Ирландия), автор исследования, пригласил для проведения опытов 18 спортсменов. Было установлено, что те из них, кто выпивает ежедневно по три и более чашки кофе, показали снижение производительности при проведении 10 тестов. Это наблюдалось и при употреблении мужчинами кофеина перед нагрузками. Члены спортивных команд, не увлекающиеся кофе в повседневной жизни, но принимающие его перед проведением тестов, наоборот, показали лучшие результаты.
Иган рекомендует употреблять кофе лишь на период подготовки к соревнованиям. В этом случае, подчеркивает специалист, будет выявлен полный эффект, напиток положительно повлияет на достижения в спорте.
Автор: Семен Зайцев