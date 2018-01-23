В США лесорубы обнаружили в стволе дерева мумию собаки
Мумифицированный труп собаки обнаружили в США лесорубы при распиливании полого ствола дуба. Находку, в виде куска древесного ствола с животным внутри, передали в музей Southern Forest World. Ученые установили, что несчастный случай с собакой произошел около 20 лет назад, но как она попала в внутрь ствола - до сих пор остается загадкой.
Исследователи также установили, что застрявшая собака - кобель, которому на момент смерти было 3 или 4 года. Ученые считают, что полое дерево создало условия для мумификации трупа. По их мнению, поднимающийся по полому стволу поток воздуха уносил с собою гнилой запах от умершей собаки, поэтому насекомые не повредили его. В сухих условиях кожа в конце концов очерствела и кобель превратился в мумию.
Сотрудники музея предположили, что погоня за каким-либо зверьком могла заставить пса залезть внутрь дерева, а затем он не смог выбраться. В Интернете даже провели конкурс имен для найденной собаки, по результатам которого пес получил имя Стаки.
Исследователи также установили, что застрявшая собака - кобель, которому на момент смерти было 3 или 4 года. Ученые считают, что полое дерево создало условия для мумификации трупа. По их мнению, поднимающийся по полому стволу поток воздуха уносил с собою гнилой запах от умершей собаки, поэтому насекомые не повредили его. В сухих условиях кожа в конце концов очерствела и кобель превратился в мумию.
Сотрудники музея предположили, что погоня за каким-либо зверьком могла заставить пса залезть внутрь дерева, а затем он не смог выбраться. В Интернете даже провели конкурс имен для найденной собаки, по результатам которого пес получил имя Стаки.
Автор: Артемов Сергей