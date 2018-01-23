«Яндекс» запускает баннеры в контекстной рекламе
Компания «Яндекс» заявила, что будут запускаться баннеры в контекстной рекламе. На данный момент специалисты проводят бета-тестирование.
По имеющимся данным, рекламодатели смогут размещать свою рекламу на площадках, зарегистрированных в Яндексе с помощью Директа. Ранее с медийными источниками можно было работать исключительно в сервисе Яндекс.Дисплей.
После окончания тестирования рекламодатели смогут размещать рекламу на площадках Яндекса и его партнеров. Новая опция будет доступна жителям Казахстана, России, Беларуси и других государств.
Также появится возможность настройки медийной рекламы по интересам, уровню доходов, географии, профессии, месту жительства и поисковым запросам. Например, продавец шин в Санкт-Петербурге сможет демонстрировать баннеры только автовладельцам из Северной столицы, которых интересует данная категория товаров.
В будущем Яндекс.Дисплей полностью заменит Директ. В российской компании сообщили, что рекламодателем будет дано время для перехода.
По имеющимся данным, рекламодатели смогут размещать свою рекламу на площадках, зарегистрированных в Яндексе с помощью Директа. Ранее с медийными источниками можно было работать исключительно в сервисе Яндекс.Дисплей.
После окончания тестирования рекламодатели смогут размещать рекламу на площадках Яндекса и его партнеров. Новая опция будет доступна жителям Казахстана, России, Беларуси и других государств.
Также появится возможность настройки медийной рекламы по интересам, уровню доходов, географии, профессии, месту жительства и поисковым запросам. Например, продавец шин в Санкт-Петербурге сможет демонстрировать баннеры только автовладельцам из Северной столицы, которых интересует данная категория товаров.
В будущем Яндекс.Дисплей полностью заменит Директ. В российской компании сообщили, что рекламодателем будет дано время для перехода.
Автор: Валерия Орлова