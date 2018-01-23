Ученые выяснили причины моногамии у предков человека
Ученым из Кентского университета удалось выяснить причины возникновения социальной моногамии у предков человека. По их мнению, это связано с изменениями, которые происходят в стриатуме (полосатое тело).
Этот отдел человеческого мозга отвечает за выработку таких гормонов, как серотонин и дофамин. Антропологом Оуэном Лавджоем было проведено исследование, в ходе которого оказалось, что у самцов современных приматов клыки больше, нежели у самок. За счет этого они не только могут добывать еду, но и показывают доминантный статус. Предки человекообразных обезьян имели одинаковые по размерам клыки, что говорит о том, что раньше не было драк за самок между самцами.
Когда самцы борются за самок и свою территорию, а те в свою очередь вынуждены сами заботиться о детях, рискуя пострадать от хищников, остается мало шансов на выживание вида. Однако обезьяны смогли расселиться по довольно большой территории.
Ученый считает, что моногамия повысила репродуктивный успех, позволив людям в итоге заселить всю Землю. Чтобы это проверить, антрополог измерил уровень нейромедиаторов ацетилхолина, серотонина, а также дофамина и нейропептида Y, который регулирует сексуальное и пищевое поведение, в стриатуме. Выяснилось, что профиль нейромедиаторов в различных частях полосатого тела воздействует на подчинение обществу, чувствительность к социальным сигналам и невысокий уровень агрессии в группе.
Видимо, «дофаминовый» тип предков содействовал развитию моногамии с помощью укрепления парных связей. Это помогло повысить уровень выживаемости потомства.
Этот отдел человеческого мозга отвечает за выработку таких гормонов, как серотонин и дофамин. Антропологом Оуэном Лавджоем было проведено исследование, в ходе которого оказалось, что у самцов современных приматов клыки больше, нежели у самок. За счет этого они не только могут добывать еду, но и показывают доминантный статус. Предки человекообразных обезьян имели одинаковые по размерам клыки, что говорит о том, что раньше не было драк за самок между самцами.
Когда самцы борются за самок и свою территорию, а те в свою очередь вынуждены сами заботиться о детях, рискуя пострадать от хищников, остается мало шансов на выживание вида. Однако обезьяны смогли расселиться по довольно большой территории.
Ученый считает, что моногамия повысила репродуктивный успех, позволив людям в итоге заселить всю Землю. Чтобы это проверить, антрополог измерил уровень нейромедиаторов ацетилхолина, серотонина, а также дофамина и нейропептида Y, который регулирует сексуальное и пищевое поведение, в стриатуме. Выяснилось, что профиль нейромедиаторов в различных частях полосатого тела воздействует на подчинение обществу, чувствительность к социальным сигналам и невысокий уровень агрессии в группе.
Видимо, «дофаминовый» тип предков содействовал развитию моногамии с помощью укрепления парных связей. Это помогло повысить уровень выживаемости потомства.
Автор: Дрокина Татьяна