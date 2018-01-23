Минкомсвязь смягчило законопроект о регулировании интернет-трафика
В Минкомсвязи несколько смягчили закон о регулировании интернет-трафика. Изменения были внесены после критики со стороны экспертов бизнеса и госорганов, пишут российские медиа. Алексей Соколов, замглавы министерства, сообщил, что у сотовых операторов больше нет претензий к документу.
Источник СМИ сообщает, что закон обязывает операторов наполнять информационную систему под названием «Связь» различными данным, при этом с них сняли требования о пропуске трафика лишь через пункты обмена из государственного реестра. Помимо прочего, в новом документе говорится об ограничении иностранного участия, долей в 20% только в «значимых» пунктах обмена. Эксперты считают, что данная мера должна затрагивать только центр MSK-IX, который контролирует корпорация «Ростелеком».
В скором времени критерии, по которым будут определяться значимые пункты обмена трафиком, собирается определить правительство. Отмечается, что все изменения в закон подготавливались совместно с представителями «Акадо», «Мегафона», «Вымпелкома», «Ростелекома», Tele2.
Источник СМИ сообщает, что закон обязывает операторов наполнять информационную систему под названием «Связь» различными данным, при этом с них сняли требования о пропуске трафика лишь через пункты обмена из государственного реестра. Помимо прочего, в новом документе говорится об ограничении иностранного участия, долей в 20% только в «значимых» пунктах обмена. Эксперты считают, что данная мера должна затрагивать только центр MSK-IX, который контролирует корпорация «Ростелеком».
В скором времени критерии, по которым будут определяться значимые пункты обмена трафиком, собирается определить правительство. Отмечается, что все изменения в закон подготавливались совместно с представителями «Акадо», «Мегафона», «Вымпелкома», «Ростелекома», Tele2.
Автор: Вера Антонова